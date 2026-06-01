Claudio Baglioni sta male e posticipa di un anno il tour estivo | rinviata al 2027 anche la tappa lancianese VIDEO

Claudio Baglioni ha annullato la tappa lancianese del tour estivo “La vita è adesso”, prevista per il 29 agosto 2026, a causa di problemi di salute. La data è stata spostata di un anno e il tour è stato rinviato al 2027. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’artista. La tappa di Lanciano non si terrà nella data originariamente programmata.

Claudio Baglioni sta male e salta la tappa lancianese del tour estivo “La vita è adesso”, inizialmente prevista per il 29 agosto 2026.Lo ha comunicato lo stesso artista sui suoi canali social, spiegando di aver avuto una sindrome influenzale fuori stagione che faticava a passare. A seguito di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Claudio Baglioni saluta i presenti prima di lasciare il Comune di Torino dopo la consegna pergamena

Notizie e thread social correlati

Claudio Baglioni sta male e posticipa di un anno il tour estivo: rinviata al 2027 anche la tappa lancianeseClaudio Baglioni ha annunciato di essere malato e ha deciso di posticipare di un anno il suo tour estivo “La vita è adesso”.

Claudio Baglioni sta male e annulla il tour, cancellata anche la data al Porto Antico: come chiedere i rimborsiClaudio Baglioni ha cancellato il suo tour “GrandTour La vita è adesso” e la data prevista al Porto Antico a causa di una polmonite interstiziale...

Temi più discussi: Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027; Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo: Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena; Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il 'Grandtour'; Baglioni, Bregovic, Mannoia, Nek e gli altri: ecco le stelle al Castello di Villafranca.

L'ANNUNCIO - Claudio Baglioni, Il GrandTour LA VITA È ADESSO rimandato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista ift.tt/sfMubZX x.com

Claudio Baglioni sta male e annulla il tour: Credevo fosse influenza e invece...A poche settimane dal debutto del tour, Claudio Baglioni annuncia uno stop improvviso. Dietro la decisione c'è una diagnosi inattesa ... corrieredellosport.it

Claudio Baglioni sta male, rinviato il tour: Decisione dolorosaClaudio Baglioni ha raccontato di aver contratto una polmonite, e di aver rimandato il tour per potersi riprendere al meglio ... dilei.it