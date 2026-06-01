Claudio Baglioni sta male e posticipa di un anno il tour estivo | rinviata al 2027 anche la tappa lancianese VIDEO

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Baglioni ha annullato la tappa lancianese del tour estivo “La vita è adesso”, prevista per il 29 agosto 2026, a causa di problemi di salute. La data è stata spostata di un anno e il tour è stato rinviato al 2027. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’artista. La tappa di Lanciano non si terrà nella data originariamente programmata.

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Claudio Baglioni sta male e salta la tappa lancianese del tour estivo “La vita è adesso”, inizialmente prevista per il 29 agosto 2026.Lo ha comunicato lo stesso artista sui suoi canali social, spiegando di aver avuto una sindrome influenzale fuori stagione che faticava a passare. A seguito di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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