Una tosse secca, febbre, dolore al petto e una sensazione di malessere intenso sono i segnali che indicano la possibile presenza di una polmonite interstiziale. La patologia, che ha colpito un noto cantautore, ha portato alla sua temporanea sospensione degli impegni. La malattia si cura con trattamenti medici specifici e il riconoscimento precoce dei sintomi è fondamentale per un intervento tempestivo.

Tosse secca, febbre, dolore al petto e una forte sensazione di malessere. Sono i sintomi con cui può manifestarsi la polmonite interstiziale, la patologia che ha colpito Claudio Baglioni costringendolo a fermarsi e a rinviare i suoi impegni. Il quadro clinico del cantautore, 75 anni, sarebbe in miglioramento grazie alla terapia antibiotica, ma i medici invitano alla prudenza. «L’artista sembra aver risposto alle cure, ma in una persona della sua età i tempi di recupero possono essere lunghi, soprattutto per un cantante, per il quale la funzionalità respiratoria è essenziale», spiega all’Ansa Francesco Blasi, ordinario di Malattie dell’Apparato respiratorio all’Università di Milano ed ex presidente della European Respiratory Society. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Claudio Baglioni e la polmonite interstiziale: come si cura e quale sintomo deve far scattare l’allarme

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