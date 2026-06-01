Claudio Baglioni costretto a fermarsi | problema grave fan sotto shock

Claudio Baglioni ha cancellato tutti gli impegni live previsti nel 2026 a causa di una polmonite interstiziale acuta. La decisione è stata comunicata dai collaboratori del cantautore, che ha subito un ricovero ospedaliero. Nessuna data futura è ancora confermata. I fan sono rimasti sorpresi dalla notizia, mentre l’artista si trova in fase di recupero. La cancellazione riguarda tutte le tappe previste per il prossimo anno.

Il cantautore Claudio Baglioni ha sospeso tutti gli impegni dal vivo previsti per il 2026 a causa di una polmonite interstiziale acuta. La condizione richiede un periodo di riposo e cure, con una prognosi indicata in circa novanta giorni. Di conseguenza, il tour “GrandTour La vita è adesso”, atteso per l’estate 2026, è stato rinviato integralmente al 2027. Tour “GrandTour La vita è adesso” rinviato al 2027. La tournée sarebbe dovuta iniziare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, per poi proseguire in diverse città italiane. L’organizzazione ha confermato che il calendario verrà riprogrammato con uno slittamento di dodici mesi, mantenendo invariata l’impostazione generale del progetto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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