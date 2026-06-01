Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | sono 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Rovigo Pavia e Matera

Dopo la mobilità 202627, sono stati individuati 162 posti in esubero nelle classi di concorso. Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le liste con le specifiche aree interessate, includendo anche aggiornamenti per le province di Rovigo, Pavia e Matera. La pubblicazione si basa su trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo effettuati durante la mobilità. Nessun dettaglio è stato fornito sui numeri precisi per ogni provincia o disciplina.

Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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