Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | sono 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Pavia e Matera

Notizia in breve

Dopo la mobilità 202627, sono 162 i posti di classi di concorso in esubero, secondo gli Uffici scolastici provinciali. La pubblicazione si basa su trasferimenti, passaggi di cattedra o di ruolo. Sono stati aggiornati i dati con le province di Pavia e Matera. La lista dei posti disponibili è stata resa pubblica e riguarda le diverse regioni italiane. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle singole classi di concorso o sulle specifiche località coinvolte.