Cinque anni dopo la tragedia al Mottarone, il piccolo Angelo, nato due anni fa, porta lo stesso nome dello zio che non ha mai incontrato. Angelo Vito Gasparro, 45 anni, e sua moglie Roberta Pistolato, sono morti nel 2021 durante una gita sul monte vicino al lago Maggiore. La vicenda ha lasciato aperta una ferita, con molte domande senza risposta e accuse di fallimento nel procedimento giudiziario.

Verbania – Il piccolo Angelo, nato due anni fa, ha lo stesso nome dello zio che non ha mai conosciuto, Angelo Vito Gasparro morto nel 2021 all’età di 45 anni, con la moglie Roberta Pistolato, durante la gita domenicale sul monte affacciato su l lago Maggiore. “Abbiamo deciso di chiamarlo come mio fratello – spiega Vito Gasparro – e mi ricorda lui anche nell’aspetto, pur essendo piccolo ha simili tratti fisici e caratteriali”. Angelo Vito e Roberta si erano trasferiti al Nord dalla Puglia per lavoro: lui aveva ottenuto un impiego al Centro unico prenotazioni dell’Asst di Melegnano, lei si era da poco guadagnata la qualifica di medico di base.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinque anni dalla tragedia del Mottarone, una ferita rimasta aperta: “La giustizia ha fatto flop”

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