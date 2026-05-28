Discarica Feudo inferiore Denuzzo | Per anni una ferita aperta sul territorio
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FRANCAVILLA FONTANA – La giunta comunale di Francavilla Fontana, come già emerso ieri (27 maggio), ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la chiusura definitiva e la messa in sicurezza della discarica "ex Francavilla Ambiente" in contrada Feudo Inferiore. Il sindaco Denuzzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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