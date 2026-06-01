La Cina ha introdotto nuove regole per limitare i licenziamenti legati all'uso dell'intelligenza artificiale. Le aziende devono dimostrare che i licenziamenti non sono stati automatizzati. Il governo stabilirà i criteri per verificare le giustificazioni fornite dai grandi operatori tecnologici. Le norme mirano a regolamentare le decisioni di riduzione del personale in relazione all’adozione di sistemi di IA. Le modalità di controllo e le sanzioni previste non sono state ancora rese pubbliche.

? Domande chiave Come faranno le aziende a dimostrare che i licenziamenti non sono automatizzati?. Quali criteri userà il governo per verificare le giustificazioni dei colossi tecnologici?. Perché il rischio di disoccupazione giovanile spinge Pechino a intervenire ora?. Cosa accadrà ai lavoratori sostituiti dal 30% dei ruoli eliminati dall'IA?.? In Breve Il vicepremier He Lifeng ha richiesto analisi d'impatto ai colossi tecnologici e bancari.. Le grandi imprese prevedono l'eliminazione di oltre il 30% dei ruoli attuali.. La disoccupazione giovanile tra i 16 e i 24 anni ha raggiunto il 16,3%.. Il ministero delle Risorse umane monitora i tagli nei settori tecnologici giovanili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: nuove regole per frenare i licenziamenti causati dall’IA

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