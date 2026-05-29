Il Parlamento ha approvato nuove norme che regolano le grandi piattaforme digitali e l’intelligenza artificiale. La legge introduce una tassazione specifica sugli OTT, con impatti sul mercato pubblicitario. Si prevedono obblighi più stringenti per i servizi di streaming e social media, con diverse regole rispetto al giornalismo tradizionale. Le norme mirano a regolamentare l’uso dei dati e la trasparenza delle piattaforme digitali. Entreranno in vigore nei prossimi mesi, con applicazioni differenziate a seconda del settore.

? Domande chiave Come influenzerà la nuova tassa sugli OTT il mercato pubblicitario?. Chi dovrà rispondere alle stesse regole del giornalismo tradizionale?. Quanto stanziamenti serviranno per salvare le edicole e i giornali locali?. Perché l'intelligenza artificiale rischia di svuotare il ruolo dei professionisti?.? In Breve Piattaforme OTT drenano oltre il 50% delle risorse pubblicitarie e il 75% del digitale.. Nicola Calandrini conferma oltre 200 milioni di euro di sostegno pubblico tra 2023 e 2025.. 82 milioni di euro stanziati il 17 aprile 2025 per edicole e copie cartacee.. Orfeo Mazzella propone sostenibilità selettiva per aziende che generano occupazione nelle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barachini: nuove regole per i giganti digitali e l’IA

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