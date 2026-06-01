Cifrario Borg l’IA risolve un mistero lungo 400 anni | svelati i suoi rimedi per sintomi e malattie

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo più di 400 anni, l'intelligenza artificiale ha decifrato il Cifrario Borg, un manoscritto del XVII secolo. Il testo rivela come trattare diversi sintomi e malattie, fornendo dettagli sulle pratiche farmacologiche dell’epoca. Per la prima volta, si sono chiariti i contenuti di questo misterioso documento, che per secoli aveva resistito a tentativi di interpretazione. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia della medicina e delle conoscenze farmacologiche dell’epoca.

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Dopo oltre 400 anni di tentativi falliti, l’intelligenza artificiale ha risolto l’enigma del Cifrario Borg: il manoscritto, risalente al XVII secolo, descrive come trattare vari tipi di sintomi e malattie, offrendo uno sguardo sulle conoscenze farmacologiche dell’epoca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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