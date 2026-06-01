Cifrario Borg l’IA risolve un mistero lungo 400 anni | svelati i suoi rimedi per sintomi e malattie

Notizia in breve

Dopo più di 400 anni, l'intelligenza artificiale ha decifrato il Cifrario Borg, un manoscritto del XVII secolo. Il testo rivela come trattare diversi sintomi e malattie, fornendo dettagli sulle pratiche farmacologiche dell’epoca. Per la prima volta, si sono chiariti i contenuti di questo misterioso documento, che per secoli aveva resistito a tentativi di interpretazione. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia della medicina e delle conoscenze farmacologiche dell’epoca.