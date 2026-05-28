Recentemente, un sistema di intelligenza artificiale ha decifrato il Cifrario di Borg, un codice storico di circa 400 anni fa. Tra i testi svelati ci sono ricette mediche dell’epoca, come l’uso di gamberi bolliti nel vino per trattare la dissenteria. Questi documenti, custoditi in archivi storici, erano rimasti incomprensibili per secoli a causa di cifrari complessi. La scoperta ha permesso di leggere testi che fino a ora erano rimasti segreti, rivelando pratiche e conoscenze dell’epoca.

Roma, 28 maggio 2026 – Da secoli alcuni testi sono dei veri e propri segreti: si ‘nascondono’ nei meandri delle biblioteche e degli archivi storici di tutto il mondo e sono ‘protetti’ da cifrari complessi che hanno resistito a qualsiasi tentativo di decifrazione. Si stima che circa l’ 1% del materiale archivistico globale sia parzialmente o totalmente criptato, nascondendo segreti diplomatici, rituali di società segrete, relazioni sentimentali e trattati medici non ufficiali. Oggi, grazie all'applicazione dell' intelligenza artificiale e del machine learning, gli storici stanno finalmente trovando la chiave per violare questi documenti inaccessibili, riscrivendo in alcuni casi frammenti significativi della nostra storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Cifrario di Borg decifrato con l’IA. “Gamberi bolliti nel vino contro la dissenteria”: le curiose cure di 400 anni fa

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