Ci ha lasciato Ha segnato un’epoca italiana | il triste annuncio

È morta a 96 anni la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, figura di rilievo dell’aristocrazia europea e appartenente a una delle più note dinastie russe. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il patrimonio storico e culturale italiano e internazionale. La contessa era nota per il suo ruolo di rilievo all’interno dell’aristocrazia e per i legami con la storia russa. La notizia è stata diffusa dai familiari.

Si è spenta all’età di 96 anni la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, figura di rilievo della grande aristocrazia europea e legata a una delle dinastie più note della storia russa. La nobildonna è morta nella sua villa di Bolgheri, in provincia di Livorno, dove viveva da anni, lasciando un profondo cordoglio all’interno della famiglia e dell’ambiente nobiliare internazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dai familiari, che hanno comunicato l’avvenuto decesso nella giornata di domenica 31 maggio. Un annuncio che ha immediatamente suscitato commozione tra parenti, conoscenti e discendenti della storica casata, da sempre intrecciata con vicende dinastiche europee di grande rilievo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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