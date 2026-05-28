2 Giugno a Messina viabilità modificata tra centro città e Teatro Vittorio Emanuele | ecco cosa cambia

Notizia in breve

Il 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la viabilità tra il centro città e il Teatro Vittorio Emanuele sarà modificata. Il Comune ha predisposto provvedimenti per garantire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni e degli eventi tra Piazza Unione Europea e il teatro. Le modifiche riguardano principalmente la gestione del traffico e la chiusura di alcune strade lungo il percorso. Non sono stati indicati dettagli specifici sulle modalità di deviazione o limitazioni temporali.