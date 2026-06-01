Nel fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha effettuato attacchi contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk e sull'isola di Qeshm. Nel frattempo, Usa e Iran si sono scambiati colpi, mentre il Kuwait è stato preso di mira. Le operazioni militari hanno coinvolto obiettivi iraniani e hanno portato a tensioni crescenti nella regione.

Nel fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm. Lo scrive il Central Command su X. Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti sabato e domenica in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali. I caccia statunitensi hanno risposto prontamente eliminando le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni d'attacco che rappresentavano una chiara minaccia per le navi in transito nelle acque regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cessate il fuoco a rischio: Usa e Iran si colpiscono a vicenda, il Kuwait finisce nel mirino

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Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato

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