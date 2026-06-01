Cento nomi per Gattinoni | Il 7 e l' 8 giugno non restiamo a guardare

Notizia in breve

Il 7 e l’8 giugno, la squadra di Mauro Gattinoni si mobiliterà, evitando di restare inattiva. La squadra ha confermato il consenso ottenuto nel 2020 ed è unita nel governo. Cento nomi sono stati coinvolti in questa iniziativa. La presenza e la coesione del gruppo vengono sottolineate come elementi chiave per le prossime azioni. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sulle modalità di partecipazione è stata fornita.