Cento nomi per Gattinoni | Il 7 e l' 8 giugno non restiamo a guardare
Il 7 e l’8 giugno, la squadra di Mauro Gattinoni si mobiliterà, evitando di restare inattiva. La squadra ha confermato il consenso ottenuto nel 2020 ed è unita nel governo. Cento nomi sono stati coinvolti in questa iniziativa. La presenza e la coesione del gruppo vengono sottolineate come elementi chiave per le prossime azioni. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sulle modalità di partecipazione è stata fornita.
Crediamo in Mauro Gattinoni e nella sua squadra, che ha dimostrato di mantenere il consenso del 2020 e soprattutto di essere unita e di saper governare insieme. Crediamo in Mauro Gattinoni perché insieme a lui ci impegniamo a valorizzare al meglio i tanti servizi attivati e le opere pubbliche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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