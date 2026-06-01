Cento Comuni protagonisti per la Festa della Repubblica

Da agi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 100 Comuni italiani partecipano alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, promosse dalla Presidenza della Repubblica con il supporto di Anci, Rai e Siae. Le iniziative si svolgono in diverse località del paese e coinvolgono eventi pubblici e commemorativi. La commemorazione si concentra su ricorrenze storiche e simboliche legate alla nascita della Repubblica. Le attività sono organizzate in collaborazione con enti e istituzioni locali.

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AGI - Sono circa 100 i Comuni italiani protagonisti delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica promosse dalla Presidenza della Repubblica con la collaborazione di Anci, Rai e Siae. Il 2 giugno le comunità locali si ritroveranno in piazze, teatri e luoghi simbolo per seguire su Rai 1 lo spettacolo "I volti della Repubblica" da Piazza del Quirinale. "Celebrare gli ottant'anni della nostra Repubblica significa onorare le radici profonde della nostra democrazia, radici che affondano proprio nella vita quotidiana delle nostre comunità. Come Anci, siamo orgogliosi dell'adesione straordinaria dei Comuni italiani: dai giovani a... 🔗 Leggi su Agi.it

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