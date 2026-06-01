cento comuni protagonisti per la festa della repubblica

Notizia in breve

Circa 100 Comuni italiani partecipano alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, promosse dalla Presidenza della Repubblica con il supporto di Anci, Rai e Siae. Le iniziative si svolgono in diverse località del paese e coinvolgono eventi pubblici e commemorativi. La commemorazione si concentra su ricorrenze storiche e simboliche legate alla nascita della Repubblica. Le attività sono organizzate in collaborazione con enti e istituzioni locali.