Centauro perde il controllo della moto | traffico bloccato lungo la SS 36

Un motociclista ha perso il controllo della moto, causando un incidente sulla SS36, tra il Lago di Como e Dello Spluga, all’altezza di Colico. Il traffico è stato temporaneamente bloccato lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La circolazione dovrebbe riprendere una volta completate le operazioni di gestione.

A causa di un incidente stradale il traffico lungo la SS36” Del Lago di Como e Dello Spluga” è provvisoriamente bloccato, all’altezza di Colico.Il sinistro, avvenuto al km 91,000, ha coinvolto un motociclista che ha perso il controllo del mezzo.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E SI SCHIANTA: MORTO 58 ENNE | 18/05/2026

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