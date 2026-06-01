Le immagini di cavalli che corrono in modo incontrollato a Roma sono state condivise sui social e ora sono al centro delle indagini. I video mostrano gli animali in fuga in diverse zone della città, attirando l’attenzione di cittadini e autorità. Non sono ancora state chiarite le cause del comportamento degli animali, né si conosce chi sia responsabile della loro presenza o del loro stato. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per approfondire l’accaduto.

Le immagini che hanno fatto il giro dei social network sono ora al centro delle indagini. I video della notte di venerdì a Caracalla, quando una batteria di fuochi d'artificio ha provocato il panico tra i cavalli impegnati nelle prove della parata del 2 Giugno, saranno acquisiti dagli investigatori per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità oltre a quella già ammessa dall'agente che ha acceso la miccia. Il protagonista della vicenda è un istruttore della Polizia Locale di Roma Capitale di 51 anni, entrato in servizio nel 2025 dopo aver superato l'ultimo concorso pubblico. La sera dell'incidente era impegnato in mansioni logistiche e conduceva un furgone destinato al trasporto dei materiali utilizzati dai reparti della Municipale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Cavalli impazziti a Roma, cosa emerge dai video: di chi è la colpa

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IL CAVALLINO RAMPANTE GALOPPA NELLA CITTÀ DE LA VITA È BELLA

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Temi più discussi: Cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno, il capo dei vigili: Un giovane istruttore rischia lo stop; Cavalli impazziti nella notte tra le auto della Cristoforo Colombo: la mandria fuggita dal raduno per la parata del 2 giugno; Roma. Cavalli impazziti prima della parata del 2 giugno, 4 feriti: chi ha acceso i fuochi vicino alle prove?; Volevo festeggiare: c’è il capro espiatorio, i botti si fanno da anni. Cavalli del 2 giugno in fuga per le vie di Roma.

...Allucinante Forze dell'ordine che fanno piû danni dei blakblok Vigili urbani che si mettono a sparare mortaretti&petardi facendo imbizzarrire i cavalli della parata del #2giugno che impazziti scorazzano per #Roma by night. Ormai a livello giungla. x.com

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