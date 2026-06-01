Lavori in corso alla cattedrale, con un intervento che si concentra sul campanile. Dopo questa fase, sarà chiusa per tre mesi. Si tratta di un nuovo intervento tra numerose opere di manutenzione ordinaria e conservazione realizzate negli ultimi anni.

Nuovo intervento in Cattedrale al centro gli ultimi lustri di numerose opere di manutenzione ordinaria e conservazione. I lavori si prefiggono la manutenzione della sicurezza sismica del campanile. Situato sul fianco posteriore sinistro, fu eretto tra il 1443 e il 1456 su progetto di Maso di Pietro. L’intervento rientra nel programma finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito delle misure dedicate alla sicurezza dei luoghi di culto, delle torri e del campanile, elemento distintivo dello skyline cittadino, in questi giorni avvolto dalle impalcature. La linea di finanziamento consente di affrontare opere di consolidamento strutturale altrimenti difficilmente sostenibili con le sole risorse delle comunità ecclesiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattedrale cantiere aperto. Si parte dal campanile, poi chiusura per tre mesi

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Campane di Teramo (TE) - Duomo

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