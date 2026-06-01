Catania giorni di riflessione dopo i playoff | attesa per le scelte della società
Dopo l'eliminazione dai playoff contro l'Ascoli, la società del Catania sta valutando le prossime mosse. La squadra ha vissuto giorni di riflessione, mentre l'ambiente resta in attesa di decisioni ufficiali. La delusione per l'esito della competizione è palpabile, e si attendono aggiornamenti sulle eventuali modifiche alla rosa o alla guida tecnica. Non sono state ancora comunicate scadenze o programmi precisi riguardo alle scelte future.
A distanza di alcuni giorni dall'eliminazione dai playoff per mano dell'Ascoli, in casa Catania il clima resta caratterizzato da una comprensibile delusione. Il successo per 2-1 ottenuto al Massimino nel match di ritorno non è bastato a cancellare il pesante passivo maturato nelle Marche e la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Catania-Lecco: Iniziano i Playoff! Ciao Alessia.
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