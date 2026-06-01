Catania giorni di riflessione dopo i playoff | attesa per le scelte della società

Notizia in breve

Dopo l'eliminazione dai playoff contro l'Ascoli, la società del Catania sta valutando le prossime mosse. La squadra ha vissuto giorni di riflessione, mentre l'ambiente resta in attesa di decisioni ufficiali. La delusione per l'esito della competizione è palpabile, e si attendono aggiornamenti sulle eventuali modifiche alla rosa o alla guida tecnica. Non sono state ancora comunicate scadenze o programmi precisi riguardo alle scelte future.