Catania è morta Alessandra Bruno | picchiata brutalmente dal marito

Alessandra Bruno, 49 anni, è deceduta dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione a Belsito, frazione di Misterbianco, in provincia di Catania. La donna è stata trovata con ferite multiple e soccorsa dai sanitari, ma non è riuscita a sopravvivere. L’uomo coinvolto è stato arrestato e portato in custodia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’aggressione.

Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, morta a 49 anni perché picchiata dal marito, nella sua abitazione di via delle Rose, a Belsito, frazione di Misterbianco, Catania. La donna è deceduta nel pomeriggio all’ospedale Garibaldi Centro, dove era arrivata in condizioni disperate, per una grave ferita in testa ricevuta nella notte tra venerdì e sabato. Il marito, un autista di 53 anni, è già stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. Ora la sua posizione potrebbe aggravarsi. La chiamata al 112, la corsa disperata in ospedale. A chiamare il 112 è stata una dei quattro figli della coppia. La ragazza, maggiorenne, aveva detto subito ai carabinieri che il padre aveva colpito la madre. 🔗 Leggi su Open.online

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Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale

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Picchiata dal marito davanti ai figli e trovata in casa in fin di vita: Alessandra Bruno è morta in ospedaleUna donna di 49 anni è deceduta in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Misterbianco, nel Catanese.

Misterbianco, muore Alessandra Bruno: picchiata dal marito in casaUna donna è deceduta dopo essere stata picchiata dal marito in casa a Misterbianco.

Temi più discussi: Etna, soccorritori in azione, infortunata una donna di 28 anni; Catania, incidente mortale sul lavoro, indagine della Procura; Caltagirone, contrasto ai reati fallimentari, disposto sequestro di beni per circa 600 mila euro; Aci Castello, domani una giornata dedicata alla salute e ai corretti stili di vita.

La 49enne Alessandra Bruno è morta all’ospedale Garibaldi Centro di #Catania dopo l’aggressione subita in casa a Misterbianco. Il marito Salvatore Mallamo resta in carcere e ora dovrà rispondere di femminicidio. x.com

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