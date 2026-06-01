Catania è morta Alessandra Bruno | picchiata brutalmente dal marito

Da open.online 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandra Bruno, 49 anni, è deceduta dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione a Belsito, frazione di Misterbianco, in provincia di Catania. La donna è stata trovata con ferite multiple e soccorsa dai sanitari, ma non è riuscita a sopravvivere. L’uomo coinvolto è stato arrestato e portato in custodia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’aggressione.

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Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, morta a 49 anni perché picchiata dal marito, nella sua abitazione di via delle Rose, a Belsito, frazione di Misterbianco, Catania. La donna è deceduta nel pomeriggio all’ospedale Garibaldi Centro, dove era arrivata in condizioni disperate, per una grave ferita in testa ricevuta nella notte tra venerdì e sabato. Il marito, un autista di 53 anni, è già stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. Ora la sua posizione potrebbe aggravarsi. La chiamata al 112, la corsa disperata in ospedale. A chiamare il 112 è stata una dei quattro figli della coppia. La ragazza, maggiorenne, aveva detto subito ai carabinieri che il padre aveva colpito la madre. 🔗 Leggi su Open.online

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