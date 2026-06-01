Nella notte a Castano Primo sono stati danneggiati numerosi veicoli parcheggiati, colpiti con sampietrini. Le auto sono state distrutte e numerosi residenti hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui responsabili, che sono fuggiti prima dell’arrivo delle autorità. Non ci sono feriti segnalati. La zona è stata transennata e sono in corso rilievi per identificare gli autori degli atti vandalici.

Castano Primo (Milano), 1 giugno 2026 – “ Viviamo a Castano Primo o nel Bronx?”. È con questa domanda, affidata ai social network, che un cittadino ha raccontato una serata di forte tensione vissuta nel centro cittadino, denunciando episodi di vandalismo, aggressioni e disordini che hanno alimentato preoccupazione tra i residenti. Secondo il racconto pubblicato online, nella serata di ieri alcuni giovani avrebbero utilizzato dei sampietrini prelevati dalla piazza per danneggiare diverse automobili parcheggiate tra via Palestro e altre vie del centro. https:www.ilgiorno.itmilanocronacagianluca-ucciso-certosa-stazioni-fanno-paura-y310kozt Nella zona della stazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castano Primo, notte di vandalismi ad alta tensione: le auto parcheggiate distrutte coi sampietrini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestatoUna notte di tensione si è verificata in via d'Azeglio, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver molestato un cliente di un bar e aver...

Como e provincia, notte e pomeriggio ad alta tensione: coltello a Cantù e casi gravi legati all’alcolTra venerdì 27 e sabato 28 marzo, nel territorio di Como e provincia, sono stati registrati diversi interventi di soccorso legati a episodi di...

Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Castano Primo. Ubriachi si picchiano, 29enne si rompe il naso; Dosi lanciate dal terrazzo, blitz nel casolare del Milanese trasformato nel market della droga; Run Together entra nel vivo: il 16 giugno la Cour Buscà accende Buscate.

Castano Primo, notte di vandalismi ad alta tensione: le auto parcheggiate distrutte coi sampietriniLo sfogo di un castanese sui social riaccende il dibattito sulla sicurezza: danneggiate diverse vetture tra via Palestro e vicolo Tortuoso. Segnalata anche una rissa nei pressi della stazione ... ilgiorno.it