Cassino Anitart spot | due giornate di arte e cultura
A Cassino si svolge un evento di due giorni dedicato all’arte e alla cultura, promosso da ANITART SPOT. La manifestazione prevede incontri e attività che coinvolgono diversi linguaggi e percezioni artistiche, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra culture diverse. L’iniziativa si svolge in un contesto che promuove l’interazione tra le diverse forme di espressione artistica, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento.
Un nuovo appuntamento di ANITART SPOT dedicato all’incontro tra linguaggi, culture e percezioni artistiche. Due giornate speciali tra video-art, suono immersivo, letteratura e dialogo culturale tra Brasile e Italia. 5 Giugno ore 17:00 - SINESTESIE: Installazione di video-art con audio immersivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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