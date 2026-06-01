Cassino Anitart spot | due giornate di arte e cultura

Notizia in breve

A Cassino si svolge un evento di due giorni dedicato all’arte e alla cultura, promosso da ANITART SPOT. La manifestazione prevede incontri e attività che coinvolgono diversi linguaggi e percezioni artistiche, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra culture diverse. L’iniziativa si svolge in un contesto che promuove l’interazione tra le diverse forme di espressione artistica, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento.