Cassino Anitart spot | due giornate di arte e cultura
A Cassino si sono svolte due giornate dedicate all’arte e alla cultura nell’ambito di Anitart Spot. L’evento ha previsto incontri tra diverse forme di linguaggio artistico e culturale, coinvolgendo vari partecipanti. Durante le giornate, sono state organizzate esposizioni e attività che hanno promosso l’interazione tra le diverse espressioni artistiche. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, senza interruzioni o imprevisti.
Un nuovo appuntamento di ANITART SPOT dedicato all’incontro tra linguaggi, culture e percezioni artistiche. Due giornate speciali tra video-art, suono immersivo, letteratura e dialogo culturale tra Brasile e Italia. 5 Giugno ore 17:00 - SINESTESIE: Installazione di video-art con audio immersivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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