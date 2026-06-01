Cassino Anitart spot | due giornate di arte e cultura

Notizia in breve

A Cassino si sono svolte due giornate dedicate all’arte e alla cultura nell’ambito di Anitart Spot. L’evento ha previsto incontri tra diverse forme di linguaggio artistico e culturale, coinvolgendo vari partecipanti. Durante le giornate, sono state organizzate esposizioni e attività che hanno promosso l’interazione tra le diverse espressioni artistiche. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, senza interruzioni o imprevisti.