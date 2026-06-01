Casal Monastero strade al buio da 10 giorni | Siamo esasperati è pericoloso attraversare la strada

Notizia in breve

Le strade di Casal Monastero sono prive di illuminazione da oltre dieci giorni, creando situazioni di pericolo per i residenti. Un membro del comitato di quartiere ha riferito di aver assistito una signora anziana che aveva paura di attraversare la strada al buio. La mancanza di illuminazione ha portato i cittadini a esprimere disagio e preoccupazione per la sicurezza durante le attività quotidiane.