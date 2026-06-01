Casal Monastero strade al buio da 10 giorni | Siamo esasperati è pericoloso attraversare la strada
Le strade di Casal Monastero sono prive di illuminazione da oltre dieci giorni, creando situazioni di pericolo per i residenti. Un membro del comitato di quartiere ha riferito di aver assistito una signora anziana che aveva paura di attraversare la strada al buio. La mancanza di illuminazione ha portato i cittadini a esprimere disagio e preoccupazione per la sicurezza durante le attività quotidiane.
Sono al buio da più di 10 giorni. “L’altra sera ho aiutato io una signora anziana ad attraversare perché aveva paura” ci racconta Elvina Gijoni, presidente del comitato di quartiere Casal Monastero. Lì, nella periferia nord est di Roma, i lampioni dell’illuminazione pubblica sono spenti da tempo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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