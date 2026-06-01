Carceri Antigone denuncia | Il sistema penitenziario italiano è fuori dalla legalità costituzionale

Antigone ha denunciato che il sistema penitenziario italiano viola la legalità costituzionale, evidenziando un sovraffollamento cronico delle carceri e condizioni dei detenuti che restano insoddisfacenti. La denuncia si basa sui dati relativi alle strutture penitenziarie, dove il numero di persone ristrette supera sistematicamente le capacità regolamentate. La questione delle condizioni di detenzione e dell’affollamento rimane irrisolta nonostante le ripetute segnalazioni nel corso degli anni.

Passano gli anni, ma il sovraffollamento delle carceri italiane e le condizioni dei detenuti continuano a rappresentare un’emergenza irrisolta. A riportare l’attenzione sul tema è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, che sottolinea come “6.539 persone abbiano visto il loro ricorso per trattamenti inumani o degradanti accolto nel corso del 2025 da parte di un Tribunale di Sorveglianza italiano. Si tratta della certificazione che il sistema penitenziario italiano è fuori dalla legalità costituzionale”. L’aspetto più preoccupante, secondo Gonnella, è che si tratta di “un dato in costante crescita negli anni, in linea con l’aumento del sovraffollamento nelle carceri del Paese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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