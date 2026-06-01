Capraia grave dopo un tuffo in mare | 62enne soccorso dal Pegaso

Notizia in breve

Un turista di 62 anni, in vacanza sull’isola di Capraia, è stato soccorso dal Pegaso dopo un incidente in mare avvenuto intorno alle 14 di oggi, lunedì 1 giugno. L’uomo è rimasto ferito dopo aver effettuato un tuffo e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza prima del trasporto in ospedale.