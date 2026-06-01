Capraia grave dopo un tuffo in mare | 62enne soccorso dal Pegaso
Un turista di 62 anni, in vacanza sull’isola di Capraia, è stato soccorso dal Pegaso dopo un incidente in mare avvenuto intorno alle 14 di oggi, lunedì 1 giugno. L’uomo è rimasto ferito dopo aver effettuato un tuffo e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza prima del trasporto in ospedale.
Sono apparse subito serie le condizioni di un turista 62enne di Carrara, in vacanza all'isola di Capraia, che intorno alle 14 di oggi, lunedì 1 giugno, è rimasto ferito dopo un tuffo in mare. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo avrebbe iniziato a lamentare forti dolori dopo essersi buttato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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