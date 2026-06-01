Fabio Cannavaro guiderà l’ Uzbekistan ai prossimi Mondiali, dove affronterà Portogallo, Congo e Colombia. Athletic ha dedicato un dossier alla nazionale asiatica e al suo ct, che potrebbe sognare utopisticamente di vincere una Coppa del Mondo sia da calciatore, che da allenatore, come ci sono riusciti solo Deschamps, Beckenbauer e Zagallo. L’Uzbekistan sogna di diventare stabile ai Mondiali. Il portale sportivo del New York Times scrive: Che possibilità ha Fabio Cannavaro di diventare il quarto della lista quest’estate? E’ stato capitano dell’Italia nel 2006 e ora sta guidando una nazione ai Mondiali vent’anni dopo, nella loro prima Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Cannavaro trascina l’Uzbekistan ai Mondiali: “Voglio guerrieri in campo”

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