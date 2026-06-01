Il canile di Lerchi ha aperto le porte al pubblico per incentivare l’adozione e sensibilizzare sui diritti degli animali. La riforma dell’articolo 9 ha modificato le modalità di tutela, influenzando le normative di riferimento. Il rinnovamento della struttura è stato finanziato con fondi pubblici e privati, destinati a migliorare le condizioni degli spazi e dei servizi offerti. La struttura si propone di facilitare il contatto tra animali e potenziali adottanti, con un focus sulla promozione di pratiche più rispettose e trasparenti.

? Punti chiave Come cambia la tutela degli animali dopo la riforma dell'articolo 9?. Chi sta finanziando concretamente il rinnovamento della struttura di Lerchi?. Quali storie uniche attendono i cani pronti per l'adozione?. Come può la comunità trasformare la gestione del canile in coesione sociale?.? In Breve Giusy D'Angelo e l'assessore Mauro Mariangeli hanno partecipato all'evento a Lerchi.. La riforma dell'articolo 9 della Costituzione del 2022 tutela ufficialmente gli animali.. Sinergia tra Comune, privati e imprese locali per il rinnovamento della struttura.. L'iniziativa mira a trasformare la consapevolezza normativa in cultura dell'adozione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canile di Lerchi: porte aperte per promuovere l’adozione e i diritti

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