Uno studio ha rilevato che circa il 87,6% dei pazienti con tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio di recidiva è vivo a cinque anni dopo la terapia. I risultati si riferiscono a un trattamento che prevede un intervento prolungato, che ha contribuito a migliorare le percentuali di sopravvivenza. La ricerca ha analizzato un campione di pazienti sottoposti a terapia estesa, evidenziando un incremento della sopravvivenza rispetto ai dati storici.

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Quasi il 90% (87,6%) dei pazienti con tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio di recidiva è vivo a 5 anni. Un risultato ottenuto grazie all'aggiunta di 1 anno di trattamento con durvalumab di AstraZeneca alla terapia di induzione e mantenimento con Bacillus calmette-guérin (Bcg). Non solo. Il nuovo regime non ha mostrato un impatto clinicamente rilevante sulla qualità di vita, valutata attraverso questionari compilati dai pazienti. E' quanto emerge dallo studio di fase 3 Potomac, presentato al Congresso dell'American Society of Clinical Oncology (Asco), a Chicago. "Da oltre 10 anni non vi... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro vescica, con terapia allungata quasi 90% pazienti è vivo a 5 anni

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