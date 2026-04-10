Una nuova associazione si propone come spazio di ascolto e confronto per pazienti, ex pazienti e caregiver affetti da cancro. Fondata con l’obiettivo di offrire un ambiente in cui si possa parlare liberamente delle esperienze legate alla malattia, senza dover dimostrare forza o cercare immediatamente un senso agli eventi. La realtà nasce dall’esigenza di condividere emozioni e difficoltà senza filtri o aspettative.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Atuttavita, spazio sicuro per parlare di cancro con pazienti, ex pazienti e caregiver

Pausa caregiver, un progetto per chi si prende cura di pazienti oncologiciC’è una parola che spesso manca nel vocabolario di chi assiste una persona con malattia oncologica: “pausa”.

Bianca Balti lancia fondazione: cura olistica per pazienti e caregiverLa top model Bianca Balti ha annunciato ufficialmente la nascita della Fondazione Mind your cancer, un’organizzazione nata per sostenere pazienti...