cancro fegato nuova combinazione di farmaci migliora la sopravvivenza

Notizia in breve

Una nuova combinazione di farmaci ha mostrato un miglioramento nella sopravvivenza di pazienti con carcinoma epatocellulare. Lo studio ha confrontato questa terapia con trattamenti precedenti e ha evidenziato risultati più favorevoli. La ricerca è stata condotta su un gruppo di pazienti e i dati sono stati pubblicati recentemente. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei farmaci o sul numero esatto di pazienti coinvolti.