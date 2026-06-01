Cancro fegato nuova combinazione di farmaci migliora la sopravvivenza
Una nuova combinazione di farmaci ha mostrato un miglioramento nella sopravvivenza di pazienti con carcinoma epatocellulare. Lo studio ha confrontato questa terapia con trattamenti precedenti e ha evidenziato risultati più favorevoli. La ricerca è stata condotta su un gruppo di pazienti e i dati sono stati pubblicati recentemente. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei farmaci o sul numero esatto di pazienti coinvolti.
Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Una nuova comnbinazione terapeutica basata sulla doppia immunoterapia durvalumab più tremelimumab, insieme alla terapia a bersaglio molecolare lenvatinib e alla procedura di chemioembolizzazione transarteriosa (Tace), ha ridotto il rischio di progressione di malattia del 30% nei pazienti con tumore del fegato non operabile. E' quanto emerge dallo studio di fase 3 Emerald3 presentato al Congresso 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) a Chicago. I risultati del trial hanno dimostrato che durvalumab e tremelimumab, in combinazione con lenvatinib e Tace, hanno portato a un... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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