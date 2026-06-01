Campionati Italiani Femminili U17 e U19 assegnati a Chianciano Terme i titoli nazionali | Highlights su Italia Boxe TV

Le finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 si sono svolte al Pala Montepaschi a Chianciano Terme. Sono stati assegnati i titoli nazionali in queste categorie. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni delle vincitrici. La trasmissione degli highlights è stata diffusa su Italia Boxe TV.

Si sono concluse al Pala Montepaschi le finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19. Tre giorni di gare che hanno incoronato le nuove campionesse d’Italia nelle diverse categorie di peso. Si è chiusa al Pala Montepaschi di Chianciano Terme l’edizione 2026 delle fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico. L’evento è stato trasmesso integralmente in diretta su Italia Boxe TV, permettendo agli appassionati di seguire tutte le sfide che hanno portato all’assegnazione delle cinture tricolori. E dove è possibile rivivere tutte le emozioni della tre giorni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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