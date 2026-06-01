Nel 2025, il mercato del lavoro nella provincia di Arezzo contava circa 151.000 occupati, di cui l’82,3% erano dipendenti. La maggior parte delle persone lavorava nel settore privato, con una presenza significativa di lavoratori a tempo indeterminato. Il numero di occupati è rimasto stabile rispetto all’anno precedente, con alcune variazioni nelle fasce di età e nei settori economici. I dati sono stati diffusi dalla Camera di commercio locale.

Arezzo, 1 giugno 2026 – L'analisi del mercato del lavoro in provincia di Arezzo nel 2025, realizzata dalla Camera di commercio e basata sui dati relativi all'i ndagine Istat sulle Forze di lavoro delinea un quadro di sostanziale stabilità complessiva che nasconde però profonde differenze tra i vari settori economici. Nel 2025 nella nostra provincia sono presenti circa 151 mila occupati, per l'82,3% dipendenti ed il restante 17,7% indipendenti. Rispetto al 2019 si sono guadagnate circa 6.000 posizioni lavorative, +4,1% in termini relativi, anche se nell'ultimo anno si è registrata una sostanziale stabilità (+0,1%). L'andamento non è stato però omogeneo: gli occupati indipendenti, infatti accusano nell'ultimo anno una flessione del 7% (-24,5 sul 2019), mentre per i dipendenti si registra un aumento dell'1,8% sul 2024 e dell'13,3% sul 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera di commercio, circa 151 mila occupati, per l'82,3% dipendenti

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