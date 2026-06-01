Calciomercato Juventus possibile l’addio di Bremer | l’Inter monitora

Il difensore brasiliano potrebbe lasciare la Juventus, mentre l’Inter segue la situazione. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, si ipotizza che alcune partenze possano modificare l’organico e la strategia della squadra. La società valuta le offerte e le possibilità di mercato per il giocatore. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime mosse di entrambe le squadre nel calciomercato.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League, potrebbero esserci diverse partenze rompendo equilibri che porterebbero al cambiamento dell’assetto tattico dei bianconeri. Uno dei nomi più risuonanti alla Continassa riguardo un possibile addio é proprio quello di Gleison Bremer. Il pilastro bianconero cade nel mirino dell’Inter. Bremer non è solo il miglior difensore che dispone la Juventus attualmente, ma é l’incarnazione della solidità richiesta dallo spirito bianconero. Tuttavia la sirena interista e una clausola rescissoria pendente costringono la dirigenza ad una riflessione profonda. Cedere il difensore brasiliano oggi significherebbe dare priorità alla sostenibilità finanziaria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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