Nell'ultimo incontro tra le parti, non sono state raggiunte intese sul rinnovo di contratto di un attaccante. Le trattative per il prolungamento sono ferme e non si prevedono sviluppi positivi nel breve termine. Nel frattempo, sono stati riaperti i contatti con un altro attaccante, con discussioni in corso per un possibile trasferimento. Le negoziazioni continuano senza che siano stati definiti accordi ufficiali.

, riaperti i contatti per Kolo Muani. Si preannunciano giorni decisivi per il futuro del reparto offensivo della Juventus. È infatti in programma un nuovo, e con ogni probabilità ultimo, incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Dusan Vlahovic per ridiscutere il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante l’importanza del giocatore, attorno alla permanenza a Torino del centravanti classe 2000 non c’è ottimismo. Lo riporta Sky Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il rilancio per Kolo Muani. Proprio a causa di questo stallo, i piemontesi hanno immediatamente riavviato i contatti per Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: ultimo incontro per il rinnovo di Vlahovic! Non c’è ottimismo

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