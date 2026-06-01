La squadra di calcio della Dozzese, dopo la retrocessione, ripartirà dalla Prima Categoria. La società sta lavorando alla costruzione della rosa e ha confermato il tecnico Pierluigi Pari, nonostante il cambio di livello in classifica. La squadra si prepara a disputare il nuovo campionato con l’obiettivo di ricostruirsi e competere nuovamente nella categoria inferiore. La conferma del tecnico rappresenta un elemento stabile nel processo di rilancio del club.

Dopo la retrocessione dell’ultimo campionato, la Dozzese giocherà in Prima Categoria. Il club gialloblù è al lavoro per la costruzione della squadra, si ripartirà dal tecnico Pierluigi Pari che è stato confermato nonostante il passo all’indietro nel ranking regionale. Pari conosce già l’ambiente e sa cosa serve al gruppo per fare un’annata da protagonista, la Dozzese proverà a risalire, ma senza averne l’assillo e l’obbligo. La Prima è uno di quei campionati dove non c’è nulla di scontato e ogni gara è una montagna altissima da scalare. Intanto il direttore sportivo Daniele Facchini ha salutato un nutrito gruppo di calciatori che comprende: Daniele Borsetti, Alessandro Rocchi, Antonio Berardicurti, Filippo Martini e Federico Curti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio Prima Categoria. La Dozzese si organizza per ripartire con Pari

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