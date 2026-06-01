Calcio | con il Benevento dopo aver vinto il campionato di serie C il portiere pratese ha agguantato anche la Supercoppa Un’altra gioia per la ‘saracinesca’ Vannucchi

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere pratese ha vinto la Supercoppa con il Benevento, dopo aver già conquistato il campionato di Serie C nel girone C.

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Dopo aver conquistato la vittoria del girone C del campionato di Serie C (con conseguente promozione in Serie B) il Benevento ha concluso nei giorni scorsi una stagione memorabile vincendo anche la Supercoppa: 1-0 contro l’Arezzo vincitore del girone B, 4-1 contro il Vicenza che ha trionfato nel girone A. Ed in porta in queste ultime due sfide, così come nel resto dell’annata, c’era un portiere di Prato: si tratta di Gianmarco Vannucchi, ormai arrivato al culmine della maturità tecnica ed atletica. Una cavalcata trionfale alla quale Vannucchi ha dato un contributo fondamentale, mantenendo la porta inviolata in 17 occasioni: è sceso in campo 35 volte in campionato, subendo 24 reti e mettendo a disposizione del gruppo tutta l’esperienza maturata tra i pali in questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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