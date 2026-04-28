A novanta minuti dalla conclusione del campionato di Prima Categoria, la corsa al titolo è ancora aperta. La squadra Carrarese Giovani si trova a un passo dal conquistare la promozione, mentre il Romagnano di Battaglia si mantiene in posizione di rincorsa. Le ultime partite saranno decisive per determinare la squadra che salirà in categoria superiore e chi dovrà accontentarsi dei piazzamenti.

A novanta minuti dalla fine del campionato di Prima Categoria, il verdetto in vetta è ancora tutto da scrivere, ma con gerarchie ben definite. La Carrarese Giovani di mister Moriani si presenta all’ultima giornata con un vantaggio prezioso e, soprattutto, con il destino completamente nelle proprie mani. Forte dei suoi punti di margine sull’ Atletico Lucca, alla formazione marmifera basterà sul campo della sempre più deludente Fivizzanese (fuori dai giochi) fare il proprio dovere per blindare il primo posto e conquistare il pass per la promozione, senza dover guardare i risultati degli altri campi. Per quanto riguarda le zone calde della...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Prima Categoria saranno decisivi gli ultimi 90 minuti per incoronare la squadra regina. Carrarese Giovani, match point. Vola il Romagnano di Battaglia

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