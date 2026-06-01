Cagliari 80enne trovato morto fra le fiamme a Quartu Sant' Elena

Notizia in breve

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto tra le fiamme in un incendio scoppiato nelle campagne di Quartu Sant’Elena, nella zona di Santu Lianu-Niu Crobu. L’incendio ha interessato un'area rurale e si è sviluppato nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e recuperato il corpo. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.