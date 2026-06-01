Cagliari 80enne trovato morto fra le fiamme a Quartu Sant' Elena
Un uomo di 80 anni è stato trovato morto tra le fiamme in un incendio scoppiato nelle campagne di Quartu Sant’Elena, nella zona di Santu Lianu-Niu Crobu. L’incendio ha interessato un'area rurale e si è sviluppato nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e recuperato il corpo. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Un uomo di 80 anni è morto nelle campagne di Quartu Sant’Elena durante un incendio divampato nella zona di Santu Lianu-Niu Crobu. Il cadavere è stato ritrovato dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di domare le fiamme nel proprio terreno utilizzando mezzi di fortuna prima dell’arrivo dei soccorsi. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento: non si esclude che possa essere stato colto da un malore o che sia rimasto intrappolato nell’incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dal Corpo forestale della Sardegna con il supporto di un elicottero decollato dalla base di Villasalto e coordinate dalla Stazione forestale di Sinnai. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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