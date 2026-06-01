BYD Seal 6 DM-i Touring | la wagon cinese ibrida che pensa in grande

Da ilgiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BYD ha iniziato la sua attività in Europa con veicoli completamente elettrici, ma le vendite più significative arrivano dalle ibride plug-in della serie DM-i. La Seal 6 DM-i Touring è una wagon ibrida prodotta dalla casa cinese, che si distingue per le dimensioni e la tecnologia. La strategia commerciale si concentra sull’offerta di modelli ibridi plug-in, più diffusi nel mercato europeo rispetto alle versioni completamente elettriche.

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BYD ha costruito la sua presenza in Europa partendo dall’auto 100% elettrica, ma è con le ibride plug-in della famiglia DM-i che sta raccogliendo i risultati commerciali più concreti. Il SUV Seal U DM-i è diventato rapidamente uno dei PHEV più venduti in Italia, e con la Seal 6 la casa cinese compie un passo ulteriore: propone una berlina vera, con carrozzeria tre volumi classica o, come nel caso di questo test, una station wagon. La Seal 6 DM-i Touring è un'auto che non cerca di nascondere le sue priorità - spazio, autonomia ed efficienza - e le porta avanti con una coerenza inaspettata. Il design si ispira all'oceano, con linee fluide e una griglia frontale "a onde", e il powertrain Super DM-i promette fino a 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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