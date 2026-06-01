BYD ha iniziato la sua attività in Europa con veicoli completamente elettrici, ma le vendite più significative arrivano dalle ibride plug-in della serie DM-i. La Seal 6 DM-i Touring è una wagon ibrida prodotta dalla casa cinese, che si distingue per le dimensioni e la tecnologia. La strategia commerciale si concentra sull’offerta di modelli ibridi plug-in, più diffusi nel mercato europeo rispetto alle versioni completamente elettriche.

BYD ha costruito la sua presenza in Europa partendo dall’auto 100% elettrica, ma è con le ibride plug-in della famiglia DM-i che sta raccogliendo i risultati commerciali più concreti. Il SUV Seal U DM-i è diventato rapidamente uno dei PHEV più venduti in Italia, e con la Seal 6 la casa cinese compie un passo ulteriore: propone una berlina vera, con carrozzeria tre volumi classica o, come nel caso di questo test, una station wagon. La Seal 6 DM-i Touring è un'auto che non cerca di nascondere le sue priorità - spazio, autonomia ed efficienza - e le porta avanti con una coerenza inaspettata. Il design si ispira all'oceano, con linee fluide e una griglia frontale "a onde", e il powertrain Super DM-i promette fino a 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BYD Seal 6 DM-i Touring: la wagon cinese ibrida che pensa in grande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BYD Seal 6 DM i Touring Plug in hibrid

Notizie e thread social correlati

BYD Seal U DM-i: il SUV plug-in che punta tutto su comfort ed efficienzaNel mercato dei SUV ibridi plug-in, la nuova BYD Seal U DM-i si distingue per la sua attenzione al comfort e all’efficienza.

Leggi anche: Byd Dolphin G Dm-i diventa ibrida plug-in: cosa cambia

Temi più discussi: BYD Seal 6 Touring, gli interni della wagon ibrida; In arrivo la nuova BYD DOLPHIN G DM-i, pronta a ridefinire il segmento B in Europa; BYD Dolphin DM-i: la nuova plug-in hybrid pronta a invadere l’Europa; Incentivi Auto Elettriche 2026: I fondi sono finiti? Scopri come non perdere i prossimi.

La berlina di punta Seal 08 di BYD porta la ricarica rapida e lo sterzo posteriore al lancio del Q2 reddit

BYD Seal 6 DM-i Touring: la wagon ibrida debutta a Monaco [FOTO]Tra le novità presentate al Salone di Monaco 2025, aperto fino a domenica 14, c’è la BYD Seal 6 DM-i Touring. Si tratta della prima station wagon del marchio cinese a debuttare in Europa, dotata della ... motorionline.com

BYD Seal 6 DM-i Touring: arriva in Europa la familiare ibrida plug-in con più di 1.000 km di autonomiaBYD sta ampliando la propria offerta di veicoli in Europa, dopo il debutto della BYD Dolphin Surf, già bestseller in Cina come Seagull. A breve arriverà anche la BYD Seal 06 DM-i, un modello ibrido ... motorionline.com