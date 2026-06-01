L’Unione europea ha dichiarato di voler mantenere un dialogo aperto con la Cina, ma sottolinea che le relazioni dovranno essere basate su condizioni eque. La posizione europea si concentra su un riequilibrio nelle aree commerciali e di investimento. Pechino ha risposto annunciando che sarà pronto a reagire nel caso in cui vengano adottate restrizioni da parte dell’UE.

Roma, 1 giugno 2026 – L’Unione europea non intende chiudere i canali con Pechino, ma considera ormai necessario un riequilibrio profondo delle relazioni commerciali e di investimento con la Cina. È il messaggio ribadito dalla Commissione europea nel corso del briefing con la stampa, dopo il readout del Collegio dei commissari del 29 maggio, in cui Bruxelles ha definito “non sostenibile” l’attuale stato dei rapporti economici con la Repubblica popolare, precisando che quanto emerso confluirà nei lavori delle prossime settimane, in vista di ulteriori discussioni al G7 e al Consiglio europeo di giugno. Il commento dei portavoce europei è giunto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruxelles: dialogo aperto con la Cina ma a condizioni eque. Pechino: pronti a reagire in caso di restrizioni Ue

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