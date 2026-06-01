La partita tra Brescia e Ascoli si avvicina alla fase decisiva con una sfida che durerà 180 minuti. Brescia si distingue per una difesa solida e rapide ripartenze, oltre a una buona pericolosità sulle palle inattive. La gara rappresenta il momento conclusivo di una stagione intensa, in cui entrambe le squadre hanno messo in campo le proprie caratteristiche principali.

Union Brescia-Ascoli, scatta l’ora del duello finale per la serie B. Saranno 180 minuti di estrema passione quelli in cui si racchiuderà tutto ciò che le due squadre sono riuscite a costruire nel corso della stagione. Mentalità, identità, ambizione, determinazione, unità del gruppo, voglia di vincere, saranno questi gli aspetti che consentiranno all’una o all’altra di prevalere. Dopo quanto accaduto l’anno scorso, nell’edizione 2026 a giocarsi l’ultimo pass promozione torneranno ad essere due seconde in classifica. A parlare delle due pretendenti, e di come si avviano a contendersi la cadetteria, è stato l’ex bianconero Simone Pesce, oggi direttore sportivo del Lumezzane, che il brescia lo conosce bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brescia, ecco i punti di forza: "Bravi in difesa e nelle ripartenze. Pericolosi sulle palle inattive"

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