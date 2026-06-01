Brembo l' intervento dei vigili del fuoco dopo lo schianto dell' aereo
Un aereo con due persone a bordo è precipitato tra alcune case. L'istruttore di 26 anni è deceduto nell'incidente, mentre l'altra persona è rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dell'incidente.
Il velivolo con a bordo 2 persone è precipitato tra le case: morto l'istruttore 26enne, ferito l'allievo 19enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Napoli, lintervento dei vigili del fuoco nel Teatro Sannazzaro
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Per quest’altro importante intervento desidero ringraziare la Polizia Locale di Dalmine e tutte le forze dell’ordine coinvolte per la professionalità e il coraggio dimostrati. Chi mette a rischio la sicurezza dei cittadini con comportamenti irresponsabili deve sapere facebook
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