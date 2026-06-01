Brembo l' intervento dei vigili del fuoco dopo lo schianto dell' aereo

Notizia in breve

Un aereo con due persone a bordo è precipitato tra alcune case. L'istruttore di 26 anni è deceduto nell'incidente, mentre l'altra persona è rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dell'incidente.