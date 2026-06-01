Bonny ha raccontato di aver indossato per la prima volta una maglia da calcio dell’Inter, definendolo un destino. Ha parlato di Chivu come un giocatore molto competitivo e ha descritto San Siro come lo stadio più grande del mondo. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista ufficiale della Lega, tra ricordi e osservazioni sul campo.

di Francesco Aliperta Bonny, l’attaccante dell’Inter si racconta nel format ufficiale della Lega tra retroscena e campo: ecco tutte le sue parole. I riflettori del canale ufficiale della Serie A si accendono su Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante dell’ Inter è infatti il protagonista assoluto di “ La trama del gol “, lo speciale approfondimento che analizza le giocate e le reti più spettacolari del campionato. Arrivato a Milano per mettersi a disposizione di Cristian Chivu, il classe 2003 ha ripercorso i momenti chiave della sua crescita e l’impatto con il mondo nerazzurro, svelando anche alcuni retroscena legati ai suoi inizi e alle sue passioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny a tutta ruota: «La mia prima maglia da calcio è stata dell’Inter, era destino. Chivu è uno competitivo. San Siro? Lo stadio più grande del mondo»

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