Bonny, attaccante dell’Inter, ha raccontato che la sua prima maglia da calcio è stata quella dell’Inter, definendo il suo legame con il club come un destino. Ha anche parlato di Chivu, definendolo un giocatore molto competitivo. Inoltre, ha descritto San Siro come lo stadio più grande del mondo. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un’intervista ufficiale della Lega, tra retroscena e aspetti di campo.

di Francesco Aliperta Bonny, l’attaccante dell’Inter si racconta nel format ufficiale della Lega tra retroscena e campo: ecco tutte le sue parole. I riflettori del canale ufficiale della Serie A si accendono su Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante dell’ Inter è infatti il protagonista assoluto di “ La trama del gol “, lo speciale approfondimento che analizza le giocate e le reti più spettacolari del campionato. Arrivato a Milano per mettersi a disposizione di Cristian Chivu, il classe 2003 ha ripercorso i momenti chiave della sua crescita e l’impatto con il mondo nerazzurro, svelando anche alcuni retroscena legati ai suoi inizi e alle sue passioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonnya a tutta ruota: «La mia prima maglia da calcio è stata dell’Inter, era destino. Chivu è uno competitivo. San Siro? Lo stadio più grande del mondo»

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