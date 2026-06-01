Bollo e superbollo doppia scadenza fiscale a giugno | le date da segnarsi

A giugno 2026 ci saranno due scadenze distinte per il pagamento del bollo e del superbollo auto. La prima scadenza riguarda il bollo, mentre la seconda riguarda il superbollo, imposta aggiuntiva applicata alle vetture di grandi dimensioni. Entrambi i pagamenti devono essere effettuati entro le date stabilite, che sono state comunicate dalle autorità fiscali.

Nel mese di giugno 2026 ci saranno due diverse scadenze per il pagamento del bollo e del superbollo auto, le tasse sul possesso di automobili. A causa del calendario di maggio infatti, la scadenza per il pagamento del bollo di aprile cadrà il 1° giugno, mentre quella per il mese di maggio arriverà regolarmente l’ultimo giorno del mese. Nelle stesse date potranno essere pagati anche entrambi i superbolli. In alcune regioni, visto che questa tassa è regionale, è possibile attivare la domiciliazione bancaria del bollo, non solo eliminando la necessità di ricordarsi della scadenza, ma a volte riducendo l’entità del bollo stesso. Doppia scadenza per bollo e superbollo a giugno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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