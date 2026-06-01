Il nuovo album dei The Wine Barrels si apre con tracce che combinano sonorità blues e atmosfere di pianura, creando un paesaggio sonoro che richiama la campagna emiliana. Le canzoni trasmettono sensazioni di noia e di bellezza attraverso riff intensi e melodie rilassate. Le influenze internazionali, tra cui il blues tradizionale e il rock americano, si mescolano con elementi locali, dando vita a un sound ricco e variegato.

? Punti chiave Come può il blues raccontare la noia e la bellezza emiliana?. Quali influenze internazionali guidano il sound di questo nuovo disco?. Chi sono i quattro musicisti bolognesi dietro questo progetto?. Perché la pianura padana diventa un paesaggio dell'anima musicale?.? In Breve Formazione bolognese 2024 con Oscar Raimondi, Giovanni Volinia, Martino Belluzzi e Dario Boccato. Dieci brani ispirati alla pellicola Le città di pianura di Francesco Sossai. Collaborazioni strumentali di Nicola Parolari al sax e Vincenzo Bosco alle tastiere. Influenze musicali da Robert Johnson e Rolling Stones fino a Jack White e Black Keys. I The Wine Barrels annunciano Tales From Pianura Padana: un viaggio sonoro tra blues e identità emiliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blues e pianura: il nuovo disco dei The Wine Barrels è un film sonoro

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