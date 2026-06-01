Birra e ciccia | in provincia di Novara due giorni di pulled pork porchetta e hot dog

Notizia in breve

A Garbagna Novarese, in provincia di Novara, si svolgono due giorni dedicati a cibo e bevande, con eventi organizzati dalla Pro loco e dal Comune all’area feste del paese. La manifestazione propone specialità come pulled pork, porchetta e hot dog, accompagnate da birra. L’evento si svolge nel fine settimana e coinvolge la comunità locale e visitatori.