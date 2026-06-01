Bimba morta a Bordighera Mencacci | Se gli orchi si annidano in casa
Una bambina è morta a Bordighera tra il 8 e il 9 febbraio, con segni di violenza sul volto e sul corpo. Le autorità hanno riferito di un aumento della violenza domestica nella zona e di condizioni di grave maltrattamento. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sulle circostanze specifiche. La polizia sta conducendo indagini per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità.
Il volto e il corpo tumefatti, a riprova di un crescendo di violenza a Bordighera, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio scorsi. Commuove la vicenda della piccola Beatrice, morta a soli due anni per i colpi che le sarebbero stati inferti da madre e compagno, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. “Negli spazi della genitorialità e dell’infanzia si annidano molti orchi”, commenta a LaSalute di LaPresse Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia. Il pensiero di Mencacci, adesso, va alle sorelline testimoni delle violenze. “ Sono le altre vittime di questa storia orrenda. Le loro ferite potranno essere lenite, ma non si rimargineranno mai del tutto”, sottolinea il presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia parlando con LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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