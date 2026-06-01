Bimba morta a Bordighera Mencacci | Se gli orchi si annidano in casa

Notizia in breve

Una bambina è morta a Bordighera tra il 8 e il 9 febbraio, con segni di violenza sul volto e sul corpo. Le autorità hanno riferito di un aumento della violenza domestica nella zona e di condizioni di grave maltrattamento. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sulle circostanze specifiche. La polizia sta conducendo indagini per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità.